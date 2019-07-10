原民會補助歲時祭儀說明會 部落頭目亮「雞爪」嚇到大家

2019-07-10 18:52

［記者黃明堂／台東報導］行政院原住民族委員會主委夷將．拔路兒今天在台東說明「推動歲時祭儀及文化發展」補助成果，一位部落頭目卻亮出「雞爪」，動機不明，令原民會工作人員相當緊張。原來，他只是要說明歲時祭儀意義。

原民會今天在台東縣原住民族文化創意產業聚落召開「推動歲時祭儀及文化發展」記者會，邀請各鄉鎮市 長及部落領袖出席。

金峰鄉卡拉魯然部落頭目高正治從會前開始到結束，一個多小時都手拿「雞爪」，夷將．拔路兒要跟他握手時，高右手握手，左手拿雞爪，夷將也納悶問：「你怎麼帶雞爪」？

夷將在台上暢談歲時祭儀補助成果，高正治卻在台下講出雞爪隱涵「個人主義與群體主義」的衝突。他說，在個人主義社會認為個人的競爭力是最重要，但在台灣居然還有不認為個人競爭力最重要、而是注重部落團結的族群，完全不受3大文明影響。

這跟雞爪何關？記者們聽得一頭霧水，又感覺他是否拿會「拿雞爪當令箭」，在會場採取某種行動，直問他帶雞爪到底要幹什麼，原民會人員也頻來關切。

這時，他喚來一位阿美族少年，當場叫他脫掉上衣，裸上身蹲下，高正治拿起雞爪在少年背上抓抓癢。他說，阿美族在歲時祭儀的成年禮進行跑步訓練時，最注重團隊精神，大家不是要搶第一，而是人人跟得上，所以，大人會在隊伍後面拿雞爪，對於落單放棄的人用力抓背，留下傷痕，代表恥辱，這是豐年祭群體主義的重要意義。

高正治在會中曾舉手要闡述他的雞爪主義，但夷將沒讓他說，會後，他又開始暢所欲言，記者們才知道，原來雞爪有深厚的道理。

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