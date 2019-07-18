丹娜絲閃邊 卡大地布通宵達旦慶小米收穫祭最終場

2019-07-18 08:14

［記者陳賢義／台東報導］「原住民不要怕，勇敢！」中央氣象局昨日上午發布丹娜絲陸上颱風警報，台東市知本卑南族卡大地布小米收穫系列活動沒在怕的，昨夜仍通宵達旦的在「巴拉冠（部落聚會所）」烤肉、熬煮大鍋湯及唱歌跳舞度活動最終場，「達古範（青少年）」恭敬的送上美食，讓耆老們飽餐一頓，婦女們則負責張羅豐盛佳餚，直至今晨由各家族「拉罕（頭目）」帶著大家面向太平洋稟知祖靈活動順利圓滿劃下美麗句點。

大清早起床，中壯年團的族人全都聚集在巴拉冠殺豬剖肚，內臟交由婦女會清理洗淨，和著豬骨和野菜熬煮大鍋湯，青年會和達古範們也不得閒，著手布置會場及處理鎖事，眾人分工合作迎接入夜後的歡宴。

青年們整理場地、中壯年團殺豬、婦女協助切肉和分肉、少女們繼續輪值賣T恤，各司其職做好本分，待所有工作完備，炭火升起肉香四溢，搗米粿的傳統也跟隨，隨後眾人跟隨著各家族拉罕和祭師一起依古禮在各家族的祖靈屋前祭祀。

「太厲害了，颱風都被祭司們給驅離了！」不受丹娜絲颱風來襲影響，在小米收穫祭的最後一天在祖靈屋前唱跳傳統歌舞和搗米粿烤肉，再與所有族人一起分享，累了就席地而坐的閒聊，或與耆老們討教古今。族人春姐說，收穫祭真的很有意義，延續傳統之餘，也能得知年輕一輩的想法，隨著時代的演變再進步，卡大地布加油！

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