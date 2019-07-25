這個有機液肥好猛 荔枝抗暖冬結果率7成

2019-07-25 17:46

〔記者簡惠茹／台北報導〕今年荔枝因為暖冬影響，開花率低，台中太平興隆的黑葉荔枝，因為噴灑農改場開發的有機液肥，結果率高達7成，今天在亞洲生技大展中展出。

2019亞洲生技大展今起連續4天在台北南港展覽館展出，農委會設置農業科技館，展示各試驗改良場所、農業科技研究院和國內大專院校合作的研發成果，現場共有34個攤位。

農委會主委陳吉仲今天參加開幕典禮時表示，台灣農業科技無論研究或實務在世界上都是數一數二，現場展示的成果中，菇類廢棄物做成的貓砂也吸引到蔡英文總統的目光，還有生物肥料應用在台中荔枝上，成功抵抗極端氣候，接下來還會投入更多經費更新硬體、增加相關科研計畫。

農業藥物毒物試驗所應用毒理組副研究員李悅怡表示，今年所裡開發出菇類剩餘資材製作成無敏再生貓砂，種植香菇使用的太空包，內容物多為木材等剩餘物，每年約有4億公斤，透過他們的技術，將這些剩餘資材做成貓砂，對比於市面上使用的礦物貓砂，可以減少過敏原和粉塵，提升貓咪和飼主的安全。

台中區農業改良場埔里分場長陳俊位指出，他們研發的新型矽藻土液肥，除了使用在防治瓜類作物的白粉病外，他們持續在太平興隆社區種植的黑葉荔枝噴灑2年，荔枝樹成功抵抗今年忽冷忽熱的氣候，成功開花達9成，結果率5到8成，果實也很飽滿。

陳俊位表示，矽藻土液肥主要成分是二氧化矽，噴灑在植物葉面上，可以讓植物生長更健壯，提升植物抗高低溫逆境的能力，還能抵抗幼蟲危害，而且屬於有機友善栽培的肥料，可以讓農友使用於病害防治。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法