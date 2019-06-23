一枝獨秀！太平這處荔枝園這樣做 結果率破6成

2019-06-23 22:15

〔記者陳建志／台中報導〕全台荔枝今年受到氣候影響，平均開花僅1、2成，收成更是僅約1成，每台斤黑葉荔枝可賣到100元，不過太平區興隆里約7分大的果農，3年前在台中農改場協助下，利用廢棄的太空包加入木黴菌放在樹頭改良土壤，達到冬天保溫，乾旱保濕的效果，成功讓老樹新生，在一片欠收中，讓果園開花達9成，結果更達6到8成，昨天連日本團也到場採果，稱讚荔枝「歐一夕」，未來將推廣到其他果園。

太平區農會理事長林章吉、興隆里長賴玉敏今天表示，興隆里這塊約7分地的荔枝果園，都是2、30年的老樹，3年前開始，台中農改場的陳俊位博士，帶領團隊進行試驗，以廢棄的木耳太空包加入木黴菌後放在樹頭，因冬天保溫、夏天保濕，成功讓老樹新生，今年在所有荔枝果樹幾乎都欠收下，這片試驗果園可說一枝獨秀，結果率超過6成，希望能擴大推廣到其他果園。

台中農改場埔里分場長陳俊位表示，3年前是以「循環經濟」的概念出發，強調農民先將荔枝果樹砍下的枝條粉碎後做成種植木耳的太空包，團隊再以廢棄的太空包加入木黴菌合成的有機堆肥，覆蓋在老樹樹頭四周，讓菌自然跑進土讓，改良樹頭附近土壤。

陳俊位強調，今年荔枝開花結果期碰上乾旱，造成各地開花都不理想，但這區經3年的復育，讓老樹長出新根吸收養分，加上根部能保濕，以及在樹葉噴灑液肥，讓整區的果園開花達9成，結果率也達6到8成，成果可說相當豐碩，值得推廣到其他果園。

今天台中市台中獅子會會長張益嘉，特別安排抵台交流的日本泉佐野中央獅子會到太平採荔枝，太平農會總幹事余文欽特別到場接待，因為過去在日本只能吃到外殼乾掉的荔枝，26位獅友都很興奮，會長角竜一說，今天是第一次到荔枝果園採新鮮的荔枝，是很特別的體驗，還舉起一大袋的現採荔枝稱讚說：「歐一夕（好吃）。」

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