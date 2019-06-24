上銀生鮮荔枝銷日 線上訂購供不應求

2019-06-24 21:28

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕台灣工具機大廠上銀跨界小試牛刀，今年再度帶著鮮紅欲滴的「台灣頂級生鮮荔枝」行銷日本，24日在東京一家飯店介紹台灣荔枝，吸引上百名日媒記者和業者參加。上銀去年首次帶著1450箱、2175公斤的生鮮荔枝到日本試水溫，讓日本人大開眼界，雖然並未在通路上架，但線上訂購已供不應求，今年看好能創7000公斤的銷售業績。

荔枝本來就不易保鮮，尤其外銷荔枝經過蒸熱殺菌和冷藏後，外殼黝黑風味變差，上銀贊助中興大學教授謝慶昌和林慧玲帶領的團隊，以3年時間研發荔枝「保色防失水技術」，可以維持荔枝紅潤色澤，目前最長的保鮮期也從研發出爐時的21天延長到30天。上銀董事長卓永財表示，從技術發展來看，有機會做到40天保鮮期，這對擴大荔枝外銷將有很大的助益。

上銀是台灣的工具機大廠，為何會跨業「賣荔枝」？卓永財表示，「這是一場意外」，主要是因為他到日本出差時，常在五星級飯店和日本高級料亭看到外殼變黑果肉脫水的冷凍荔枝，「沒有把台灣荔枝最美的面貌呈現出來」，所以他結合台中市政府和興大，由上銀出資研發保鮮技術，希望有朝一日在日本餐桌上看到台灣鮮紅荔枝。

卓永財表示，上銀是拋磚引玉，希望台灣農業結合高科技術也能高質化，不只有工業專美於前，他用荔枝銷日做為示範，經過學產官合作把台灣塑造成高質化的區塊，這樣才能吸引年輕人有意願返鄉務農。

上銀的「台灣頂級生鮮荔枝」去年到日本試水溫反應良好，透過線上預購銷售超過2000公斤，今年原本可以大舉擴大市場，但卻因氣候關係國內產量不高，所以今年繼續維持線上訂購看好銷量可達7000公斤。事實上，日本代理的青果業者已出現供不應求的狀況。

雖然今年荔枝產量不高，但上銀卻仍持續到日本進行推廣，台貿中心東京事務所主任陳英顯表示，台日貿易交流最重要的功能不只是買賣東西，而是一種品味美好生活的「提案」，希望透過這種推廣，讓日本朋友知道台灣有這麼好吃的東西，甚至吸引他們買機票直接到台灣品嚐。為了促使荔枝早日進入日本通路，也將邀日本大型通路商到產地考察試吃和冾商。

陳英顯也表示，台灣農產食品在日本很受歡迎，去年銷日成長16%，今年1到5月又繼續成長16%，在水果領域除了市場成熟的芒果之外，希望能在香蕉、鳳梨和荔枝等方面再加強，尤其面對明年東京奧運有幾千萬外國旅客聚集東京，要趁機行銷台灣的農產食品、加工食品和製造業，提升台灣的形象。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法