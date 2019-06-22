極品荔枝來了！天候異常、新竹市荔枝產量僅往年近兩成

2019-06-22 15:49

［記者洪美秀／新竹報導］來新竹市吃荔枝了！新竹市今年度「荔枝玩創意、 大家作伙來」活動，今天在北大公園登場，新鮮多汁飽滿的黑葉荔枝，讓人看了忍不住想一顆接一顆，副市長沈慧虹和農會理事長陳全桂也說，竹市的荔枝是全台最晚上市的，今年因產量少，僅有往年近2成，相當珍貴，且甜度適中，要吃荔枝就要趁現在。

沈慧虹說，竹市的荔枝主要生產在香山，每年6月下旬到7月中旬是盛產期，竹市也開放荔枝觀光果園採摘，今年荔枝節也結合農特產促銷與手做創意DIY，除有新鮮現採荔枝，還有竹市生產的蜂蜜、花卉、蔬菜和家政班媽媽以荔枝為主題的限量版創意料理。

今年也規劃六種「荔枝」主題手作DIY文創商品，像荔枝木餐具、我的好朋友、荔志包粽、娃娃愛荔枝、四健勵志風車及療癒荔枝苔球等，更有打卡抽禮券活動，讓現場民眾玩得開心，也吃得滿意。

農會理事長陳全桂說，竹市生產的荔枝以黑葉、糯米及桂味品種為主，剛採下來的荔枝鮮豔欲滴，果實圓潤飽滿，口感鮮甜果肉厚實。

不過今年因氣候異常，忽冷忽熱、暴雨侵襲及荔枝椿象危害，導致落果與結果異常，產量只有往年盛產期1到2成，有幾間觀光果園無法開放，僅有六處果園可開放採摘，產期約2到3個禮拜，生產地點在中華大學、玄奘大學附近、青草湖附近，沿途都會有明顯旗幟，可先打電話詢問：03-538-5254。

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