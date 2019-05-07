全台首批「玉荷包」上市 暖冬衝擊價格恐高到翻白眼

2019-05-07 06:58

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕全台最早採收的恆春玉荷包荔枝，號稱「恆春的母親節禮物」，但今年受到暖冬襲擊，許多果農都提早「打烊」，整體產量不到兩成，昨終於盼得首批玉荷包上市，預計今天在北農進行拍賣，可能創下千元以上高價。

恆春半島玉荷包收成早，受氣候異常影響，幾年前曾出現首批拍賣1公斤高達1200元的天價，平均每「顆」小小的玉荷包要價超過40元，今年受暖冬影響，許多果樹都未開花，農委會年初就進行天災補助，能收成的早已剩少數。

恆春鎮農會昨天協助少數能收成的果農進行北上拍賣手續，鎮農會總幹事林順和表示，恆春玉荷包種植面積約二百公頃，一直是全台首批上市，今年整體收成不到兩成，首批果實個頭沒有特別大，但甜美多汁特色不打折，北上拍賣價格可期。

林順和指出，產期最早、果肉甜美多汁、有彈性的恆春玉荷包，甜度最多可達16度左右（數字越低越甜），號稱比外縣市玉荷包甜約兩度，有種特殊奶香氣，今年全台玉荷包都受暖冬重創，所幸恆春部分果樹受到落山風「拯救」降溫，幸運守住不少果實。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/