天價！ 黑葉荔枝產地價每斤80元 創歷年新高

2019-06-16 22:44

〔記者湯世名／彰化報導〕天價！已開始採收的彰化縣芬園鄉黑葉荔枝，受今年暖冬及荔枝椿象雙重危害，產量大減9成，產地價飆漲到每台斤80元，創下歷史新高，且還可能持續攀升，市價高貴價格讓不少菜籃族縮手，大嘆：「今年荔枝貴得離譜，好想念以前10斤100元的價格」，果農則哀怨說，根本沒有荔枝可以採收上市，飆天價也沒用。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷指出，2016年該鄉黑葉荔枝產地價為每台斤40元，2017年產量大減，產地價每台斤飆破50元，當時已創下歷史新高，去年產量回升到6成，產地價又降至每台斤10至20元左右，沒想到今年產量大減9成，儘管荔枝園已開始採收，但由於產量稀少，今年產地價又飆漲到每台斤80元，創歷年來紀錄，且還持續攀升，以往路邊隨處可見賣荔枝的景象已不復見，果農想賣也不見得有荔枝可賣。

黑葉荔枝不僅產地價飆高，市價也貴得離譜，1名婦人指出，菜市場過去動輒滿滿一堆荔枝、每斤10元的景象根本已看不到，目前市場價格竟飆漲到每台斤100元，果粒形狀較美、賣相較佳的黑葉荔枝更高達120至150元，實在是貴到買不下手，但因為小孩想吃，只好買賣相較差的「次級品」解饞。

婆婆媽媽直呼荔枝「太高貴」買不下手，攤商則苦笑說，由於荔枝價格太高，他們擔心消費者縮手，多數人都不敢進貨，敢進貨上市販賣的還會被同行笑「真有勇氣！」

有果農說，今年黑葉荔枝園的荔枝果粒零零落落，能採收的數量實在很少，更遑論要上市販賣，且就算產地價飆漲創歷史新高也沒用，因為根本沒東西可賣，還不如留著自己吃或分給親朋好友享用。

黃翊愷表示，往年黑葉荔枝盛產時，市價曾有10台斤甚至15台斤100元的超低價，因為產量實在太多，還有果農開放果園讓遊客採果樂，沒想到今年產地價創歷史新高，市價也飆高，果農卻有「無果可賣」的心酸，由於荔枝經濟價值有限，價低時果農賺不了多少錢，價高時又「無果可賣」，農會已輔導農民轉種咖啡樹等高經濟作物，以期達到轉型，提高農民收入。

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