荔枝不變黑！零下100度打氮氣冷凍 保鮮可達2年

2019-05-08 20:30

〔記者陳建志／台中報導〕荔枝只要一離開枝葉，3天就變黑，7天就變味，因保存期限短，成為外銷最大難題，太平區農會為了延長保鮮期，去年開始和業者合作以冷凍法保鮮，將離開枝葉的荔枝，在零下100度打氮氣急速冷凍，讓荔枝保存期可拉長達2年，今天農會將去年冷凍的荔枝解凍，不論外皮色澤還是果肉口感，都和新鮮荔枝相差不多，未來不論外銷歐洲還是美國都沒問題。

太平區農會總幹事余文欽表示，台中市荔枝栽培面積約1900公頃，太平、霧峰、潭子、神岡是主要產地，但因荔枝摘下後，果皮很快就會硬化、褐化，3天就變黑，7天就變味，不易保鮮成為外銷最大困難，農會這幾年在農試所技術指導下，以冷鍊法讓保存期可以延長到21天，成功外銷東南亞，但時間還是太短。

余文欽表示，因外銷日本需經過燻蒸，造成表皮變黑，讓賣相變差，去年開始和業者合作，將鮮採的荔枝，迅速在零下100度打氮氣急速冷凍，讓保鮮期可長達2年，今天現場將去年冷凍的荔枝解凍試吃，經過1年不論表皮色澤和果肉風味、口感都和新鮮現採相差不多，不但可進軍日本市場，還可外銷歐美，在荔枝盛產時將可藉由冷凍法外銷，穩定市場價格，創造農民更大的利潤。

市府農業局長蔡精強表示，荔枝過去因保存期限短外銷困難，今天親自品嚐冷凍後的荔枝稱讚真的好吃，未來有了此技術，就算再遠也能外銷，還能解決檢疫問題，農業局將會補助農民，一起打開外銷通路。

台中廣播總經理莊子富，為了幫農民找通路，今天邀請日本關西第二大的大阪大果批發市場北畑部長到太平和果農商討荔枝契作，並當場試吃解凍的冷凍荔枝，北畑稱讚：「真的好吃！」，並說30多年前剛到公司上班時，都是吃好吃的台灣荔枝，但現在只能吃到中國的荔枝，希望以後能有機會在日本再次吃到鮮甜的台灣荔枝。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/