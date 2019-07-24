《這個國文老師不識字》 暢銷書作家隱身高中教學

2019-07-24 21:50

〔記者李容萍／桃園報導〕從2003年出版首部新書作品《大度山之戀》，就在全台金石堂書局年度暢銷書排行榜，奪得亞軍，當年的銷售數字，僅次於風靡全球的科幻小說《哈利波特》，之後，每年2到3部新書作品，都穩居各全台大書局銷售排行榜。這位筆名從「穹風」改成「東燁」的暢銷書作家，作品領域橫跨愛情、新詩、散文、奇幻、記事，本名游騰崴，隱身在好山好水的桃園大溪區至善高中擔任專任國文老師，已有3年之久。

中文系畢業的游騰崴，從國中開始寫作，至今已出版40多部作品，其中愛情小說佔30多本，2000年網路論壇BBS站興起愛情小說的熱潮，「穹風」的筆名儘管低調，卻已在網路作家的領域中備受關注和討論。

游騰崴學過電機、玩過音樂、開過酒吧樂於挑戰不同的領域，35歲還獲得「視覺傳達設計研究所」的碩士學位，連他自己都非常驚訝，自己現在是一位國文老師，因為曾經年少叛逆輕狂、火爆浪子的個性，讓他在成長階段吃了不少虧，但是，也因為特別的人生際遇，使得他的心思更加細膩，進而將生活的各項體悟，轉化為文字變成一部部感人、浪漫的小說。

游騰崴最新作品《這個國文老師不識字》，把在至善高中任教3年期間，和學生、家長、同事們之間的互動故事，以記事小說的方式呈現，再度造成文壇轟動。他期待讓更多人看見最真實的教育現場，並讓學生愛上寫作和國文；偶爾，學校裡會有幾個學生來找他，想問某幾個字怎麼寫，不管知不知道，通常他都會先回答「我不知道」，因為他想教的，從來都不只是國文而已。

國立台灣文學館今年16週年的館慶系列活動，邀請游騰崴將作家甘耀明的作品《野狼、海王子與烏賊群》，改編成一部約40分鐘的舞台劇作品，他帶著至善高中幼兒保育科學生11月登台演出，期待能以表演戲劇昇華自己的文字創作，讓師生激盪出不一樣的火花。在此之前，至善高中表藝科9月7日應台北市「藝穗節」邀請，演出全新戲碼《父親不在家》，劇本也是游騰崴的新作。

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