衛武營「馬戲平台」明啟售 民眾能看也能玩馬戲

2019-07-24 20:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心今宣告全國獨家的「馬戲平台」將於明天啟售，由瑞典、芬蘭、巴西和台灣在地藝術團隊，帶來讓人目不暇給的演出，還有眾人體驗的大眾工作坊、專業工作坊，以及探討馬戲趨勢的國際論壇等，讓民眾能看也能玩，親自體驗馬戲技藝。

衛武營今年「馬戲平台」以「冒險、挑戰未知和既定框架」為主題，今於榕樹廣場舉行快閃活動，由五福鈴門扯鈴表演隊及台灣戲曲學院帶來精彩扯鈴、晃梯等演出，宣告11月18至24日推出「馬戲平台」系列節目，將於明天中午12時正式啟售。

藝術總監簡文彬表示，新生的衛武營作為國際級劇院，一直勇於挑戰未知與探索表演藝術新的可能，今年的馬戲平台除了國內外頂尖團隊節目，還舉辦大眾工作坊，讓眾人不再只是坐在台下觀眾，更能透過專業藝術家指導，親身操作，感受馬戲技藝的樂趣。

簡文彬指出，還有探討當代馬戲趨勢與未來的國際論壇，及與法國國家馬戲藝術中心、國立台灣戲曲學院合作的專業工作坊等，延伸在地人才培育。

國立台灣戲曲學院民俗技藝學系系主任李曉蕾指出，衛武營勇敢站出來打造馬戲平台，馬戲就如同一連串的冒險，人們在過程中不斷與他人及自己溝通對話、思辨、觀看自己的人生，並藉此學習別人如何微笑，從其他人的情緒去理解。

FOCA福爾摩沙馬戲團藝術總監李宗軒指出，作為馬戲創作和表演者，不斷思考和尋找現代馬戲的樣子，很高興衛武營提供平台，讓馬戲藝術家有更多機會和舞台揮灑。

神秘嘉賓唐美雲透過視訊與大家相見歡，同步宣告唐美雲歌仔戲團旗艦級製作《月夜情愁》，也將於衛武營登台、同步啟售；衛武營表示，凡一次購買三檔演出票券各一張，即可享有85折優惠（最低票價除外）。

今年推出英國愛丁堡藝穗節Assembly馬戲節目，瑞典斯瓦爾巴德馬戲劇場的《天才蠢蛋》；巴西聖保羅國際兒童藝術節強檔，路易與貝德羅・薩爾托里督瓦列兄弟演出的《孿生兄弟》；風靡法國外亞維農藝術節，臺灣FOCA福爾摩沙馬戲團的《一瞬之光?How Long is Now》。

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