舞蹈家林美虹《新娘妝》亞洲首演 小英總統觀賞、後台相見歡

2019-07-07 10:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心今表示，奧地利林茲國家劇院舞團藝術總監林美虹舞作《新娘妝》昨晚於衛武營亞洲首演，總統蔡英文蒞臨觀賞，演後與編舞家林美虹會面，為表演藝術工作者加油打氣。

奧地利林茲國家劇院舞團藝術總監林美虹舞作《新娘妝》昨晚在衛武營國家藝術文化中心歌劇院進行亞洲首演，總統蔡英文特別南下觀賞，並在演出結束後，到後台與編舞家林美虹與演出藝術家會面打氣。

《新娘妝》運用林美虹擅長的舞蹈劇場形式，並融入臺灣文學與音樂元素，為長年在黑暗中噤聲的人吶喊，是一齣關懷普世人權的史詩級舞蹈作品，已在德國、奧地利演出近50場，昨晚為亞洲首演，今將舉行第二場演出。

總統蔡英文昨在文化部長鄭麗君、國家表演藝術中心董事長朱宗慶等人陪同下，前往衛武營觀賞演出，以實際行動支持藝術文化，還有高市府副市長葉匡時、台灣觀光協會會長葉菊蘭、奧地利在台辦事處處長陸德飛Roland Rudorfer、奧地利商務代表辦事處副處長Stefan Stantejsky等貴賓。

《新娘妝》是林美虹首度以故鄉題材及文化元素為靈感的作品，來自台灣的她長年在西方的藝術環境中創作，最擅長的就是將多元文化體驗下的情感衝擊帶入作品中，以長時間的沈思，來體驗受難者痛楚，最後以震撼人心的舞台張力，呈現出成熟之作。

《新娘妝》以作家李昂的小說《彩妝血祭》為創作靈感，融入政治受難及同性議題，當中傳達編舞家心內深處的心痛與不捨，疼惜受盡煎熬仍盡力生存的靈魂，展現人道深切關懷。

衛武營表示，2011年在德國初亮相，《新娘妝》就入圍德國藝術界最高榮譽的「浮士德獎」，受到評審與觀眾的高度肯定。2017年林美虹有感於歐洲難民潮的苦難，再度於奧地利林茲國家劇院推出《新娘妝》造成轟動，並於當年獲德國劇院藝術聯盟評選為「年度最佳作品」。

《新娘妝》今天下午2時30分將在衛武營舉行此次巡演第2場，也是最後一場演出。

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