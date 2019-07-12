靈界少年英雄回歸 明齊聚衛武營打怪

2019-07-12 10:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心與市府合作，推出高雄春藝壓軸閉幕劇《靈界少年偵察組特別篇-永不墜落的星辰》， 靈界少年歌子英雄將回歸，明起一連二天齊聚衛武營打怪。

衛武營自2017年起與市府文化局、高市愛樂文化藝術基金會、國立傳統藝術中心台灣豫劇團聯手合作，啟動「少年歌子培育展演計畫」，集結深富潛力的南台灣戲二代進行專業培訓，過去兩年推出青春洋溢的《靈界少年偵察組》系列叫好又叫座，今年的《靈界少年偵察組特別篇-永不墜落的星辰》，將首度進入衛武營演出，看靈界警察學園裡的風雲人物凌飛與天佑正邪大逆轉後，能否扭轉乾坤合作成功打怪。

三度席捲而來的靈界風潮《靈界少年偵察組特別篇-永不墜落的星辰》，延續前兩年的能量，這一次靈界警察學園裡備受矚目的風雲人物凌飛與天佑，兩人向來是對抗惡勢力、風靡靈界的英雄少年，在劇情大逆轉下，竟然墮落變成大魔王，統領闇影軍團大殺四方，經歷親情、友情、愛情和夢想的熱血冒險這一路來，他們的故事將走向何方？

衛武營藝術總監簡文彬表示，歌仔戲是南台灣最重要的劇種之一，衛武營作為國家級場館，從去年開幕的戲劇院首檔節目《相思唱歌仔》、今年明華園創團90周年大戲《龍城爭霸》，都是希望藉由在地表演藝術的養分，成為和國際對話的平台。

簡文彬指出，衛武營作為南台灣旗艦級國家表演場域，一直不遺餘力的推展與支持在地的傳統表演藝術歌仔戲，今年繼續與市府文化局、高雄市愛樂文化藝術基金會與台灣豫劇團等四方傾力合作，在集結臺灣一流專業劇場藝術家包括導演許栢昂、編劇廖珮宇、音樂設計陳歆翰及郭珍妤、服裝設計謝建國等劇場界翹楚，厚築本劇實力，打造出《靈界少年偵察組特別篇-永不墜落的星辰》。

高市文化局副局長王文翠表示，《靈界少年偵察組特別篇-永不墜落的星辰》是為期3年少年歌子培育計畫的最後成果，高市歌仔戲持續蓬勃發展，目前登記在案歌仔戲團達86團，是全國最多的縣市，這是首次與國際級場館結合。

值得一提的是，過去三年多來，「少年歌子培育展演計畫」整合各大戲劇團旗下「小小生」與「小小旦」的黃金組合，藉由密集培訓與展演機會，開闢出一條「青春戲歌仔」的具體新路，不僅戲二代們豐收，大受戲迷肯定，多位素人演員與樂師，也已在高雄各個劇團成為固定編配，實戰支援各場的演出。

計畫也吸引更多戲團參與，除首屆五團明華園天字、日字、勝秋、春美與藝人之外，隨後更加入明華園月字戲劇團、秀琴歌劇團（台南）、新和興總團（彰化）等南臺灣的優秀新星，聲勢更加壯大，各團新生代演員除專業技能交流，彼此間的青春情誼也更加豐厚。

導演許栢昂表示，這次演出是一齣總驗收的作品，以特別篇方式呈現，要讓從沒看過的觀眾，能無縫接軌理解劇情，並以永不墜落的星辰昨為標題，希望參與的年輕演員、樂師和製作團隊，能莫忘初衷，常保熱愛表演的心，如同心中永不墜落的星辰。

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