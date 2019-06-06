衛武營過端午 鹿特丹愛樂獨家獻聲

2019-06-06 22:44

〔記者陳文嬋／高雄報導〕端午連假「藝」起賞樂！衛武營國家藝術文化中心週六、週日由鹿特丹愛樂管弦樂團帶來創團滿百年獨家獻聲；明華園日字戲劇團明起（7日）一連3天在大東藝術文化中心推出新戲《巾幗醫家》；農業局將推出端午立蛋「高雄一日農夫」，讓民眾享受藝文及採果樂趣。

鹿特丹愛樂管絃樂團以獨特音色影響歐洲樂壇，不僅在歐洲指標性樂團中名列前茅，並以出色且充滿熱情的表演張力、備受讚譽的錄音和創新手法觸及觀眾群而聞名。

衛武營表示，樂團演出從在地場館到世界各地音樂廳、教育演出和社區推廣項目上，每年的樂迷高達15萬至20萬人，今年鹿特丹愛樂管絃樂團慶祝100週年紀念，將與剛上任的首席指揮拉哈夫．沙尼訪台，獨家獻聲給衛武營樂迷。

明華園日字戲劇團推出新戲《巾幗醫家》，明起一連3天於大東藝術文化中心登場，以文戲武作方式呈現，刻劃一齣落難醫家之女的故事，由台灣第一丑角陳勝在與兒子陳駿杰共同參與編導，小旦陳昭薇和明華園當家女主角鄭雅升上演共搶男人，及對簿公堂的戲碼。

農業局則是推出「高雄一日農夫」活動，明天是端午立蛋拿獎品，還有客家包粽DIY，還能下田採芋頭、金煌，現打芋頭牛奶嚐鮮，窯烤芒果披薩風味餐。週日推出蕉荔來旗山遊程，除了下田割香蕉，還能採玉荷包荔枝嘗鮮，還能手作在地老味道香蕉包，體驗薑黃荔枝Q餅DIY，還能在斜張橋欣賞高屏溪風光。

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