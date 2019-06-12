衛武營挺進「PQ布拉格劇場四年展」亞洲唯一代表

2019-06-12 09:01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心帶領7名台灣藝術家，挺進世界劇場表演設計界奧運的「PQ布拉格劇場4年展」，集體創作「Lift Me Up」令人驚豔，以台灣傳統祭儀、信仰、繞境扛轎文化，結合科技APP測字問事情境展演，回應主題探討「活化遺產和重塑記憶」，獨特參與式展演和當代化東方文化元素吸睛，更是亞洲唯一代表。

衛武營期許成為「亞洲劇場自造者的新創基地」，前年與「PQ布拉格劇場4年展」簽署4年合作備忘錄，發展並建立亞洲和歐洲青年劇場自造者網絡，提供亞洲青年劇場設計師們交流、合作與共製的機會，透過「EUREKA發現計畫」支持青年藝術家挑戰未知可能。

抬轎儀式在台灣文化與生活很常見，藝術家將當代生活和傳統祭儀、信仰文化做結合，呼應這次PQ2019 Emergence主題，尤其作為展演主體的竹製轎子，呈現在鮮豔的螢光色系的展場空間裡，吸引觀賞者的好奇與駐足。

創作群以竹製神轎搭配GPS軌跡追蹤程式，藉由抬轎過程中的移動軌跡，進一步透過電腦處理而轉化成為文字，最後列印出來替問事者進行解惑，透過傳統儀軌加上科技詮釋，進一步探討「神的意旨」，互動型的展演儀式，讓許多外國參與者覺得非常有趣。

值得一提的是，當中淨化心靈、給予正向能量，以及人與人之間被關照與關懷的療癒過程，使這個作品極具人性化及充滿溫暖，從這次劇場盛會中脫穎而出，吸引許多目光和參與原因。

衛武營國際事務組長張欣怡率團參加表示，今年PQ2019 Emergence有來自全球8國的創作者參與，台灣是亞洲的唯一代表，於捷克布拉格展覽中心Krizik 展覽館展出影像裝置，並於展館戶外空間進行扛轎繞境的儀式性動態體驗，讓民眾參與這場儀式當代化的集體創作。

衛武營率創作群展演「Lift Me Up」驚豔布拉格劇場四年展。（衛武營提供）

衛武營率創作群展演「Lift Me Up」驚豔布拉格劇場四年展。（衛武營提供）

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