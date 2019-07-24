嘉義縣兼行政職代理教師 聘期延長為1年

2019-07-24 19:53

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣代理教師因聘用方案、是否兼行政職等差異，過去聘用有領薪10個半月、11個月及接近12個月，未滿聘1年，縣府今年初決議將未兼行政職代理教師聘期調整為11個月，縣長翁章梁今天宣布，兼行政職代理教師聘期調整為1年，自108學年度實施。

嘉義縣107學年度代理教師474位，領10個半月薪資的207人，領11個月的183人，領接近12個月的84人；縣議員林緗亭本月在縣議會提案，請縣府修正兼行政職代理教師聘期為一年，保障他們的完整年資及權益。

翁章梁指出，兼行政職代理教師108學年度聘期從8月1日起至明年7月31日止，讓兼行政職代理教師擁有1年完整聘期，可提高代理教師研習進修意願，兼顧穩定教學環境及提升學生學習品質，對嘉義縣的教育績效有幫助。

嘉縣府教育處長鄧進權說，兼行政代理教師承擔的工作及職責與正式教師無異，調整為1年聘期讓老師享有相同待遇，可累積休假年資及享有國民旅遊卡補助，保障權益。

嘉義縣教師工會理事長王建超說，感謝縣府逐步保障代理教師權益，這個誘因則讓更多代理教師願意兼行政職，但代理教師流動率高，行政業務恐難延續，建議比照嘉義市等地，讓所有代理教師聘期都延長為1年。

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