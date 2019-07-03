代理教師注意！台北市培育雙語正式教師 7/8報名

2019-07-03 20:53

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府積極推動雙語教育，師資需求高。台北市教育局今天宣布開辦雙語正式教師培育機制，以一年時間培育教學人才，專家學者進行觀察評分，對象鎖定全國上萬名的代理教師，凡代理教師2年以上且擔任雙語（協同）教學一年以上，並檢附英語流利能力相關證明文件都可報名，有望在明年度成為正式教師。

台北市各級學校從105學年度推動英語融入領域教學實驗計畫，106學年度推動雙語實驗課程，學校每週授課時數的3分之1採沉浸式教學，讓英文落實在生活。108學年度將有13所國中小推動雙語課程，109學年度擴大到23校。

教育局指出，雙語正式教師培育機制報名，應試者須持有國中、小合格教師證書，或曾任公私立國中小學擔任專任教師或代理教師2年以上，且有實際雙語（協同）教學經驗一年以上者，還須附有英語流利能力相關資格證明文件。

資格審查通過進入第二階段甄選，教師依學科專長進行抽題、試教及評審詢答，合格者進入培育階段；依學科領域轉至各國中、小擔任代理教師一年，須參與增能工作坊共4天、自主增能研習48小時、學習歷程檔案彙整及公開授課6堂。

教育局說，上述程序完成後，其成績平均達80分以上者，將參加國中小教師公開介聘作業，再經各校審查通過後，成為109學年度正式教師。

7月8日上午9點至中午12點於西門國小辦理報名，資格審通過者於19日在銘傳國小教學演示。教育局說，簡章已公告於台北市政府教育局網站最新消息區，簡章內載明詳細內容，相關資訊可至台北市教育局

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