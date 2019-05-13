全教總檢視代理教師聘期 金門縣、嘉義市給足1年

2019-05-13 12:08

〔記者吳柏軒／台北報導〕各縣市地方政府聘僱高中以下的代理教師，各地聘期不一，全教總統計約4分之3的人拿不到完整的1年聘期，不少代理教師寒暑假得「吃自己」，但經檢視後發現，金門縣、嘉義市願意給代理教師完整1年的聘期及薪水，鼓勵肯定2縣市作法，能留住偏鄉教師、穩定教學環境。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，為了保障代理教師權益，從105年起每年檢視各縣市代理教師的聘期，今年發現，金門縣已具體達成各類代理教師的1年完整聘期，嘉義市則承諾下學期開始給完整聘期，對這2縣市的首長肯定，給5星評價。

張旭政重申，大部分代理教師的產生，是政府控管教師員額，導致無專任職缺，代理教師只能做1年算1年，但承擔工作及職責與一般教師無異，本應享有一般教師相同待遇，但過去縣市政府皆以財政負擔為由，當學校放寒、暑假，就拒絕發給代理教師薪資，聘期僅10個月又多幾天，漠視代理教師權益。

彰化縣教師職業工會代表林穎欣說，「窮不能窮教育」這句話已變口號，各地能省的都是看不到的地方，如教師薪水、聘期及福利等，但「出得起香蕉，只能請得起猴子」，全台偏鄉要聘代理、代課教師非常困難，盼各地應藉由聘期及薪水改變，讓有志教育的年輕人加入，補足1年聘期，讓其7、8月有生活費可拿。

經歷年追查，全教總發現，其他縣市的代理教師聘期仍有改善空間，有的縣市對於代理給1年聘期設下條件，如再聘、兼行政職、需報准或設定班級數等，持續期望各縣市能跟進金門縣與嘉義市。而根據全教總估算，全國約2萬名代理教師，其中約1萬5千名並無完整的1年期聘約，薪水也要扣寒暑假而無法領滿12個月，更遑論年終獎金等福利。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/