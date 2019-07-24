淡水北投子百年老雀榕因病傾倒 搶救數月現生機

2019-07-24 12:51

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市淡水區北投子三塊厝公車站旁有一株樹齡100多年的老雀榕，是新北市列管編號第148號的珍貴樹木，今年5月因褐根病致樹根腐爛倒塌，新北市政府綠美化景觀處獲報後，趕緊偕同專家和當地民眾討論搶救方式，並修剪病枝、根系清創噴藥，經過2個多月救治，目前老雀榕數勢明顯恢復，重新開展茂盛的樹冠。

新北景觀處表示，今年5月當地民眾發現樹木傾倒而通報，景觀處偕同農委會林試所副所長吳孟玲和多位專家現勘，由於樹旁有溝渠、又臨近道路，專家表示不建議扶正，改以設置支架方式支撐主幹，根系清創噴藥後回填乾淨土壤，盼延續樹木旺盛的生命力。

景觀處說，由登輝大道轉進北新路約100公尺處，就可以看見這株老雀榕，樹蔭底下設置許多石椅，是許多民眾共同的兒時回憶，而雀榕枝節纏繞，許多第二代、第三代的年輕雀榕攀附在巨大的主幹上，其根系緊緊包圍母樹，細看才能分辨母樹或子樹的根。

景觀處表示，自施作搶救至今兩個月以來，百年老雀榕的樹勢明顯恢復，讓最寶貴的文化資產和地方記憶得以傳承。

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