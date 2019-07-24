2019世大運落幕 新北選手勇奪1金7銀2銅佳績

2019-07-24 12:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕2019年拿坡里世界大學運動會7月14日落幕，台灣獲得9金13銀10銅，創下境外參賽最佳成績，其中新北市8名選手奪下1金7銀2銅、共10面獎牌，在跆拳道、射擊、網球及射箭項目表現優異，市長侯友宜今天在市政會議頒發獎金表揚，勉勵選手持續奮戰，為國爭光。

獲女子組網球雙打銀牌的李亞軒在20歲時，首次於2015年光州世大運參賽即拿下銀牌，被視為明日之星，2017年台北世大運、2019年拿坡里世大運均奪得雙打銀牌。李亞軒說，一路走來最感謝叔叔兼教練李春秋的細心指導，弟弟李冠毅也在網壇努力，盼爭取榮譽。

陳宥庒與莊貫渝在跆拳道對打拿下團體組金牌。陳宥庒2017年獲全國運跆拳道女子對打57公斤級金牌，實力堅強，今年世大運奪得跆拳道對打女子組57公斤級銀牌；莊貫渝在2017年全國運跆拳道女子對打67公斤級獲得第5名，並在今年世大運跆拳道對打女子組67公斤級奪得銅牌。

2017年台北世大運廣告「回家比賽篇」的女主角陳以瑄，擁有甜美外型，被封為「回家女神」，2017年與姐姐陳湘婷搭擋參賽，獲跆拳道品勢銀牌，今年姐姐淡出，陳以瑄挑起重擔，和隊史上最年輕的跆拳道品勢好手李婕瑜合作，奪下女子團體銀牌。

獲跆拳道品勢男子團體銀牌的李晟綱，2015年首度於光州世大運參賽，拿下混雙銅牌，2017台北世大運獲混雙金牌，今年是李晟綱最後一次參加世大運，雖然個人賽失利，但他立刻調整狀態，摘下男子團體銀牌。

市府體育處表示，為鼓勵優秀運動人才提升競技實力，依據「新北市績優體育團體教練及個人獎助金發給要點」頒發獎助金，選手可於賽事結束後第4個月起申請訓練補助金，並媒合選手至國民運動中心進行體能訓練。

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