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桃園市休閒活動場館業 不准再用棋牌社、棋藝社、麻將館登記

桃園警分局查獲女子利用合法棋牌社掩護，號召民眾賭博打麻將。（資料照）

桃園警分局查獲女子利用合法棋牌社掩護，號召民眾賭博打麻將。（資料照）

2024/06/18 16:40

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕各縣市經常查獲以合法棋牌社、棋藝社掩護非法的賭博案件，甚至有業者藉此吸納學生賭博，桃市府經濟發展局今（18日）宣布，即起從登記源頭管制「休閒活動場館業」，桃園市不准再使用棋藝社、棋牌社、麻將館之名登記，杜絕掛羊頭賣狗肉。

桃園市警察局自2021年至2024年間，陸續破獲假借經營｢休閒活動館業｣登記，實際從事賭博共34案，經發局公告修訂「桃園市治安顧慮行業登記管理作業要點」，將「J701040（營業項目代碼）休閒活動場館業」，納入登記管理要點所稱治安顧慮行業，並自本月14日起生效。

經發局表示，過去辦理商業登記或公司登記，原則上直接以商業登記及公司登記的法規審認後核准，放入治安顧慮行業之後會進行跨機關會審，並現場勘查業者的實際經營狀況，避免業者合法登記卻違法經營，若查獲業者有賭博情事，除移送法辦，於無罪判決確定前，將停止受理該址登記案。

經發局表示，依據經濟部對「休閒活動場館業」的定義，只有象棋、圍棋、桌遊等，並不包含麻將、橋牌，考量民眾觀感、社會秩序風險，即日起也不准予再用棋藝社、棋牌社、麻將館之名登記，目前既有的，警察局已進行納管，目前列管約92家。

桃園市警方過去查獲多起以合法棋牌社、棋藝社掩護非法賭博，2022年桃園警分局查獲女子利用合法棋牌社掩護，並以切磋牌技為由，號召民眾前來賭博打麻將；去年也在桃園區中正路高級商辦大樓，同樣查獲以合法棋牌社為名，掩護百家樂職業賭場。

以棋牌社、棋藝社合法掩護非法賭博層出不窮。（資料照）

以棋牌社、棋藝社合法掩護非法賭博層出不窮。（資料照）

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