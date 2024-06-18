嘉義縣推「秋遊嘉鄉」步道健行 罕見結合馬拉松晶片計時

嘉義縣頂湖步道。（嘉義縣政府提供）

2024/06/18 16:37

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣有百餘條步道，縣府近年進行推廣行銷，每逢假日吸引許多外地遊客尋訪，今年與運動社群「運動筆記」、登山社群媒體「健行筆記」合作，將於9月15日舉辦「頂湖—大凍山」步道健行，並罕見結合馬拉松賽事專用晶片計時系統，完成挑戰後可下載個人化電子完登證書，獲得完登獎牌。

嘉義縣長翁章梁今天與活動代言人氣象主播王淑麗一同說明活動內容，嘉義縣街舞培訓隊熱情開場，山區各特色店家展示商品；翁章梁表示，近年鼓勵「親山」，重視「敬山」，縣府結合社群團隊以專業方式規劃，提升整體安全性，推薦家庭親子一同參與，在山林放鬆，凝聚正向的家庭關係。

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嘉義縣文化觀光局表示，活動兩大步道各有特點，頂湖步道有絕美的孟宗竹林、天然原始林棧道以及罕見的生痕化石；大凍山步道是台灣小百岳之一（編號60），海拔1976公尺，沿途林相優美，是觀日出、雲海、晚霞好地點。

活動路線分為1.7公里親子組、5.1公里健行組及8公里挑戰組，讓不同年齡層參加者都能參加，名額限量1000名，採網路報名，今起開放報名，費用200元，額滿為止（報名網址：https://irunner.biji.co/2024Chiayihiking?page=2995）。

文觀局表示，活動與嘉義縣阿里山台18產業觀光協會、嘉義縣民宿發展協會共同合作推出三大優惠方案，參賽者憑9月14日住宿憑證及參賽號碼布，當天可兌換限量「四季嘉義」環保提袋，當日邀請在地業者參與特色農產市集，報名成功即可獲市集抵用券100元，而參賽者加入「慢遊嘉義」官方LINE帳號，現場即贈「嘉義限定米乖乖-奮起福排骨便當口味」，觀光活動資訊可上臉書粉絲專頁「慢遊嘉義」或嘉義縣文化觀光局官網。

嘉義縣大凍山步道。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府邀請民眾參與結合馬拉松賽事晶片的登山健行。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（左）與活動代言人王淑麗（右）展示完登證明。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（右）品嚐特色產品奮起福米餅。（記者林宜樟攝）

嘉義縣街舞培訓隊學生演出。（記者林宜樟攝）

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