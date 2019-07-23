買一送一系統大當機 高鐵深夜緊急公布補償方案！

2019-07-23 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕台灣高鐵為慶祝高鐵TGo會員人數突破百萬，特別針對會員推出限時購票「買一送一」活動，昨晚活動期間大量會員進入網站，造成系統當機，許多會員根本無法進入網站登入，氣得在高鐵臉書粉專上抱怨。高鐵也在昨晚發出聲明，提出補償方案，將針對1小時內成功登入的前2500位會員轉入5折券至帳戶。

高鐵表示，凡TGo會員於22時30分到23時30分登入會員帳戶，即有機會購得「兩人同行 同享半價」專案車票，限購2張標準車廂對號座且相同日期、區間與車次之車票，限量2500組，可購買之車票搭乘期間為7月23日至8月18日，必須加入TGo會員並開通帳戶，才能獲得活動資格。

許多網友反應，搶票活動開始前，就已經無法登入會員，就算登了幾十分鐘還是登不進去，都出現系統忙碌當機的畫面，「浪費時間」、「按了1個小時買不到」、「是不是騙人加入會員」、「對高鐵失去信心，辦成大家討厭的活動」、「當機，根本進不去」。

高鐵也在今天凌晨緊急聲明，表示因會員反應熱烈，致系統出現異常忙碌，造成會員登錄後無法順利完成活動兑換。對此，高鐵公司將針對活動期間成功登入之前2500位TGo會員，後續另行公布卡號，並主動個別通知會員，將半價券轉入其會員帳戶，以確保其享有半價優惠權益。對於本次活動未能完善，造成會員不便，致感抱歉。

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