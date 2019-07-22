陪伴9年菲傭要離台 楊瓊瓔建議中央專案考量放寬規定

2019-07-22 12:54

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區嘉仁里長林瑞文的兒子右廷，因出生時缺氧，生活無法自理，國小即請來菲籍看護工馬琦照料，但勞動部「申請聘雇外家庭看護工條例」規定，外籍看護來台服務年限最長14年，馬琦將於本週五被迫返回菲律賓，讓林家人很不捨，擔心新來看護工聽不懂右廷的話，彼此要重新磨合，台中市副市長楊瓊瓔建議中央應專案考量放寬規定。

林瑞文表示，兒子右廷今年17歲，就讀台中特殊教育學校。因出生時腦部缺氧，說話較不清楚，生活也無法自理，需要他人協助，國小時家裡就申請菲律賓籍看護工「馬琦」前來協助，9年來，日夜相處，馬琦已成為林家最佳幫手，有時候兒子說什麼，家人聽不懂，但馬琦一聽就知道其需求是什麼，提供很大幫助。

林瑞文說，但勞動部「申請聘雇外家庭看護工條例」規定，外籍看護工來台最多僅14年，馬琦連同之前在他處服務的期間，已來台13年多年，雖然馬琦想繼續留下來，家人也希望她留下來，但馬琦本週五就要被迫返回菲律賓，無法再來台服務。

林瑞文說，家裡必需重新申請外籍看護工，兒子要重新適應，他最擔心的是新的看護工聽不懂及不了解兒子的需求，造成不便。這幾天都擔心得夜不成眠。

台中市副市長楊瓊瓔表示，右廷還在就學，外籍看護工異動，雙方必需重新磨合，恐影響其學業，認為「申請聘雇外家庭看護工條例」應分等級，像右廷這種極重度且需長期看護的患者，政府應專案考量，開放延長看護工來台服務期限，再追蹤成效，以作為調整相關法令參考。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法