花23萬變造指紋 外籍看護闖關來台被逮 問題出在「保限期」…

2019-06-16 12:58

〔記者萬于甄／台南報導〕電影《驚奇隊長》以膠帶複製他人指紋騙過辨識系統，一名來自越南39歲的黎姓女子竟想利用變造指紋手術，以假身分闖關來台工作，但仍騙不了「生物特徵辨識系統」遭移民署南市專勤隊查獲，發現真實身分，全案訊後依未經許可入境及偽造文書等罪嫌移送法辦，並遣送回國。

移民署南市專勤隊長熊德仁表示，黎女2007年曾來台擔任看護工作，隔年一逃逸竟失聯長達8年，2016年才主動投案並遣送回越南，同時管制8年不得入境；黎女原要等到2024年才能再次入境台灣，孰料，日前卻在高雄某醫院發現黎女。

據了解，黎女在台擔任看護工薪資頗優，日薪約1500至2300元，但她等不了8年的管制期限，2016年回到越南後，在友人介紹下以新台幣約23萬高價進行變造指紋手術，隔年成功闖關入境，並徘徊在南部各家醫院接洽看護工作。

台南市專勤隊日前接獲線報，特前往高雄大型醫院查緝，黎女因指紋手術僅能維持1到2個月，因此指紋一比對，真實身分全露餡，黎女也感嘆，「手術費都還沒回本，就被抓了！」。犯罪情節彷彿電影《驚奇隊長》一般，更讓專勤隊員搖頭，訊後依法移送。

此外，南市專勤隊昨也在大台南地區的蘭花育苗場、鐵工廠、雜貨商店、木材工廠及果園等執行專案查處，動員40名人力，查緝非法僱用及違法來台的外籍移工，共查獲非法雇主2名及違法外來人口15名。

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