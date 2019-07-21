高雄空大畢業典禮 里長主席也畢業圓夢了

2019-07-21 18:35

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄空大今天舉行2018學年度畢業典禮，近500名來自各階層畢業生校園巡禮，依依不捨。苓雅區和煦里里長郭豐模擔任里長28年，終於一償幼時無法讀書的夢，信徹禪寺開山住持徹宗法師從小因貧困輟學，弘法半世紀，身體力行也從空大畢業。

校長劉嘉茹帶領一級主管以、6學系主任及畢業生校園巡禮，同時接受師的熱情歡送。今年畢業生中，有包括來自奧地利、越南、約旦、中國籍的12位新住民畢業生、8位結合部落大學的原住民畢業生。

畢業生中有里長、鄉長、原民會族群委員、軍人、老師等多位軍公教人員；有媽媽學生和高中、國中兒女一起畢業；更有宗教家、藝術工作者身體力行體現終身學習。

典禮由高雄市政府副秘書長王世芳、校長劉嘉茹、校友總會理事長邱月秀、畢聯會會長郭豐模、校外班境外班代表及各界貴賓進行「高雄向前」儀式，活動鋪陳温馨感人。

高空大每年都有里長畢業生，今年工商系畢業生郭豐模，是蟬聯7屆的苓雅區和煦里里長、苓雅區第5屆里長聯誼會主席。郭豐模說，自幼家中人口眾多，經濟壓力下無法升學，當上里長，忙於選民服務，一直都有進修心願。

郭豐模說，一開始對工商系的專業課程感到艱澀難懂，上課猶如鴨子聽雷，所幸教授認真教學，同學相互關照，逐漸適應大學上課模式。他在系上是出了名的認真好學，面授上課從不缺席、不翹課，總是坐在第一排最中間的位子，筆記字跡工整，每回考試都堅持到最後才交卷。

文藝系畢業生林秀麗（徹宗法師） 是信徹禪寺開山住持，幼年家中生計困頓，1969年出家，10年後創建信徹禪寺，為台灣信徹蓮池功德會的導師及創辦者，也因為自小輟學經驗，對培育後進不遺餘力，自己也身體力行，取得空大學歷。

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