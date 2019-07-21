打臉韓市長？氣象局：0719累積雨量不到0823一半

2019-07-21 12:47

〔記者蕭玗欣／台北報導〕南台灣這2年接連遭熱帶系統帶來的大、豪雨影響，上週五受低氣壓影響，高雄市長韓國瑜指此次「0719豪雨」雨勢比去年的「0823豪雨」還大，更指這次水退的很快，清淤有一定效果。中央氣象局表示，以降雨強度來看，這兩次豪雨事件；強度相當，都是短時間容易造成淹水等級，但0719降雨時間不到6小時，淹水退的快很正常；若以規模來看，0823高雄平地日累積雨量幾乎是0719的兩倍，豪雨規模對比今年大很多。

19日菲律賓西側低壓北抬影響台灣，並帶入西南氣流水氣，高屏地區當天下午出現短時強降雨，多處地區出現嚴重淹水，據水利署統計，光是高雄地區淹水處就佔全台所有淹水處9成，部分地區一度水深及腰，損失慘重。

據氣象局統計指出，以降雨強度來看，0823當天最大平地時雨量在高雄大寮區111.5毫米，山區最高是六龜鄉105毫米；0719最大時雨量出現在高雄仁武區126.5毫米，山區最大為桃源鄉43.5毫米。氣象局分析，這兩次豪雨事件降雨強度相當，都是一定會淹水的等級，只是今年降雨時間集中在7月19日下午1點到下午5、6點，0823則是持續一整天，因此今年水退的比較快是絕對的。

以日累積雨量來說，0823平地累積雨量最高在旗山區476毫米，山區為六龜鄉548毫米；0719平地累積最高為小港區271毫米，山區以茂林最高95毫米。氣象局表示，去年豪雨累積雨量是今年的快2倍多，且無論山區、平地時雨量皆超過100毫米，降雨範圍廣、降雨時間也長，去年豪雨規模絕對比今年來的還大。

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