埔里愛蘭橋雲海迎賓 攝影玩家捕捉到這一刻美景

2019-07-21 10:57

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕台灣東南部今天依舊對流雲系發展旺盛，中部天氣相較下穩定許多，南投縣埔里盆地因昨日下過雨，攝影玩家陳琪元捕捉到埔里大門口愛蘭橋上空，同時出現雲海流瀑和日光霞光美景，他說，每天拍埔里都有新驚喜，就是想證明埔里真的好美。

這幾天南部的天氣不穩定，氣象預測今天東、南部依舊受對流雲系發展旺盛的影響，會降下豪大雨，已對嘉義以南，宜蘭、台東、花蓮8縣市發布豪雨或大雨特報。中部地區躲過旺盛對流雲系帶來的影響，民眾可放心在中部遊玩。

埔里攝影玩家陳琪元一早就出門拍攝美麗的日出美景，此次他把相機移到埔里鎮的大門口愛蘭橋附近，用縮時攝影捕捉太陽升起前後的變化。「早起的鳥兒有蟲吃」，他的鏡頭便拍到清晨遊客的車子一部部開進埔里，及埔里人或遊客準備出埔里的車來車往熱鬧景象，最主要的是捕捉到在家鄉的大門口就有雲海流瀑美景。

陳琪元表示，拍攝時間是清晨5點30分到6點10分，40分鐘內就有豐富的景色變化，雲海從灰白到純白到白中透出金黃晨曦霞光，原來不必登高，站在橋的附近就看得到，埔里人真的好幸福。

已經花3年時間拍埔里的景色和天空變化，陳琪元說，以前未拍照前都不知埔里看得到雲海，希望自己的紀錄能幫家鄉證明埔里四時皆美。

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