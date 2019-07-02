太美！彰化台61線旁的白色海豚屋，竟然是用來...

2019-07-02 19:27

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真是美翻了！近來行駛在台61線彰化段的人車，都會被「白色海豚屋」驚豔到不行，都在猜想這如夢似幻的純白色浪漫建築，到底是什麼用途？答案揭曉，原來這是彰化縣生態教育中心，預計將成為網美打卡的新地標！

「白色海豚屋」的真實身分是生態教育中心，因為鄰近招潮蟹故鄉、螻蛄蝦保育區，以及大肚溪口的水鳥棲地，因此，縣府選在彰濱工業區線西、伸港交界處興建生態中心，整個基地約有4、5公頃，隔著慶安水道與台61線相望。

彰化縣城觀處長馬英傑表示，主體建築是由象集團日籍板元卯所設計，就像是白海豚游入大海，採斜坡屋頂造型，屋頂浪漫的曲面設計，代表鰭與風帆、白浪共舞的語彙，屋頂可以遠眺彰濱濕地，還可欣賞最美的夕陽。

不過，原訂工程要在今年7月完工，如今確定將延到7月底，完工後同時進行驗收與招商工作，未來一樓將作生態展示中心，二、三樓將作為賣店與餐飲，而大肚溪口水環境改善計畫已爭取到前瞻建設的經費。

縣議員賴清美表示，純白建築的彰化縣生態教育中心，花了1億多萬元來打造，造型令人眼睛一亮，希望能夠加快腳步，儘早使用。因為這項工程已經歷經3位縣長，在2014年底卓伯源任內發包、開工，又因工程糾紛，直到前縣長魏明谷任內的2018年1月重啟工程，鄉親都已經等太久了！

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