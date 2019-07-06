廢墟變秘境！台中海邊積木屋成網美聖地

2019-07-06 08:34

〔記者唐在馨／台中報導〕實在太可愛了吧！台中市大安濱海樂園最近出現一處露營地，裡面不但有一般露營營位，另有包括高架木屋造型露營用地，以及五彩繽紛的貨櫃屋露營區，宛如積木堆疊的感覺，變成網美拍照打卡的新熱點。

由於露營地就在濱海樂園的遊客服務中心的後方，目前還未正式開放，但已有不少遊客及網美發現這個新秘境，紛紛找進來拍照及打卡，網路瘋傳「真的是太美了。」

對此，台中市風管所最近已開放這個場地，讓民眾開心進來參觀及拍照，風管所長廖偉志說，目前這個露營區及原遊客中心，新開放的游泳池，以及停車場，未來都要委外經營，招標案已於昨天開標，目前進行資格審議，如果確定有廠商進場營運，希望這個「絕美露營區」能在明年年初營運。

廖偉志還透露，由於最近真的不少網美進來拍照打卡，導致不少潛在廠商都來詢問這個委外案，可惜投標日已經截止，也來不及投標。

地方人士則表示，大安濱海樂園原本是荒廢的大安海水浴場，縣市合併時宛如廢墟，如今卻變成「網美打卡」新熱點，也算是另一種「滄海桑田」。

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