不是合成！ 天空驚見「彩虹飛機雲」 攝影師拍下夢幻美景

〔即時新聞/綜合報導〕近日德國一名20歲攝影師在自家後院捕捉到一個奇景,飛機在天空畫出一道「彩虹飛機雲」,夢幻美景一PO到推特,馬上令大批網友讚嘆不已。

根據英國《每日郵報》報導,德國班堡(Bamberg)一名20歲的攝影師貝耶斯多夫(Nick Beyersdorf)日前在花園中看見一架卡達航空的飛機正爬升至2萬6000英呎的天空,飛機尾翼產生了俗稱的飛機雲。不久後,由於太陽光反射,飛機雲竟呈現彩虹般的七彩顏色。

貝耶斯多夫是一名攝影師,平時就擅長捕捉飛機劃過天空的畫面,他不斷調整相機角度,終於拍下眼前的奇景。貝耶斯多夫表示,看到「彩虹飛機雲」的那一刻,他感動地完全無法言語,他更自豪地說:「這是我今年拍下最好的照片,目前還沒有作品可以擊敗它!」。

飛機雲又稱為凝結尾跡,是一種由噴氣式飛機引擎排出的濃縮水蒸氣形成的可見雲。隨著溫度和濕度不同,飛機雲在天空中滯留的時間也不同,短則幾秒,長可達數小時。「彩虹飛機雲」並不常見,但也不是毫無先例,當太陽被雲層覆蓋時,在特定的角度之下,水蒸氣會反射太陽光線,飛機雲於是有了彩虹般的效果。

This is hands down the best picture I've taken in this year and I think nothing will beat it. pic.twitter.com/VCxxiaIW5k