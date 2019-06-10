不是合成！ 天空驚見「彩虹飛機雲」 攝影師拍下夢幻美景

2019-06-10 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕近日德國一名20歲攝影師在自家後院捕捉到一個奇景，飛機在天空畫出一道「彩虹飛機雲」，夢幻美景一PO到推特，馬上令大批網友讚嘆不已。

根據英國《每日郵報》報導，德國班堡（Bamberg）一名20歲的攝影師貝耶斯多夫（Nick Beyersdorf）日前在花園中看見一架卡達航空的飛機正爬升至2萬6000英呎的天空，飛機尾翼產生了俗稱的飛機雲。不久後，由於太陽光反射，飛機雲竟呈現彩虹般的七彩顏色。

貝耶斯多夫是一名攝影師，平時就擅長捕捉飛機劃過天空的畫面，他不斷調整相機角度，終於拍下眼前的奇景。貝耶斯多夫表示，看到「彩虹飛機雲」的那一刻，他感動地完全無法言語，他更自豪地說：「這是我今年拍下最好的照片，目前還沒有作品可以擊敗它！」。

飛機雲又稱為凝結尾跡，是一種由噴氣式飛機引擎排出的濃縮水蒸氣形成的可見雲。隨著溫度和濕度不同，飛機雲在天空中滯留的時間也不同，短則幾秒，長可達數小時。「彩虹飛機雲」並不常見，但也不是毫無先例，當太陽被雲層覆蓋時，在特定的角度之下，水蒸氣會反射太陽光線，飛機雲於是有了彩虹般的效果。

This is hands down the best picture I've taken in this year and I think nothing will beat it. pic.twitter.com/VCxxiaIW5k — Nick （@ETEJSpotter） 2019年6月2日

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