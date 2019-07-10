台中新秘境 上千株落羽松林矗立田中美呆了！

2019-07-10 13:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕位在台中市烏日、大里交界，有一處落羽松林秘境，有上千株的落羽松，此時正與稻田相映襯，雖非秋冬時期落羽松變紅黃的季節，但卻別有一番「韻味」。

台中市有多處落羽松相當知名，西屯、大肚及大里等處的知名落羽松景點，都是一到秋冬之際，就會吸引相當多的人來拍照打卡。

而位在烏日五光路及大里交界，有一處落羽松林，知道的人並不多，也不容易找，只有當地人才知道。

這片落羽松林原本地主是一位醫生父親所有，之後陸續轉賣，直到7、8年前，新地主在購買該地之後，種植了上千株的落羽松，當時落羽松還是一株株的小樹木，7、8年後，已成長為樹林。

整片落羽松林從五光路189巷進入後，過中興四橋的小橋後，再往前走，就可看一條約一輛車可通行的道路，直直通向這一大片的落羽松林。

此時正值夏天，落羽松林前面是整片綠色的稻田，遠處還有白鷺鷥在翩翩起舞，田園景色躍然入眼，而落羽松葉更是隨風搖曳著，讓觀者從車水馬龍的道路一下子進入靜謐的落羽松林，竟有恍若隔世之感。

當地農民林維卿表示，7、8年前，新地主在烏日五光路及大里交界處種了上千株的落羽松，如今已長大成林，但因為只是近年所種，因此跟台中市其他知名的落羽松林相較，知道的人並不多，景致的美也跟其他落羽松林也不相同。

林維卿表示，這片落羽松並不知道還保留多久，因為被列為市府規劃的大里「 夏田產業園區」的範圍，落羽松林是否會被移植，可能還會進行協調。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法