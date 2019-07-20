39位模範父親、16位孝行楷模 太平公所今表揚

2019-07-20 16:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大平區公所今天舉行模範父親暨孝行楷模表揚活動，共有39位模範父親及16位孝行楷模接受表揚，安排辛苦的爸爸們上台，由子女為爸爸搥搥背，希望爸爸身體健康，長命百歲。

太平區公所今日在台中市新天地舉辦模範父親暨孝行楷模表揚活動，各里里長、多位議員、模範父親及孝行楷模代表齊聚，區長許貴芳到場祝賀及致詞。

公所今年特別將各位受獎者生活照製作影片播放，讓在場所有人分享其生活點滴，並且精心設計卡哇衣的「手拿板標語」，讓平時在家嚴謹的爸爸們跟著子女一起走紅毯，輕鬆活潑走秀。

子女以感恩的心採跪姿，為偉大爸爸搥搥背，並獻上擁抱，並大聲高喊「爸爸我愛您」，場面温馨。

興隆里91歲李善雲，是今年接受表揚父親中最高齡的一位，李爸爸早年因夫妻個性不合與妻離異，獨自扶養3名子女長大，為照顧子女生活從軍中提前退役，因不會其他交通工具，每天靠步行外出工作，父兼母職無怨無悔。

宜佳里孝行楷模陳新蕊女士現年已66歲，仍茹苦含莘侍奉高齡95歲的母親，不僅態度和顏悅色，還時常說笑話讓母親開心，如同現代老萊子「娛親」，孝心孝行令人感動，實為大家學習效法之對象。

代表市長盧秀燕出席的農業局長蔡精強與許貴芳共同致頒賀匾給所有模範父親與孝行楷模表達敬意，祝福天下所有的爸爸身體健康，事事如意。

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