西港謝榮男、李淑梅夫婦 同獲模範父親、模範母親

2019-04-25 21:52

〔記者楊金城／台南報導〕台南市西港區模範父親、模範母親選拔出爐，其中，金砂里謝榮男、李淑梅夫婦雙雙獲選模範父親和模範母親，相當少見，李淑梅並代表西港區將由市府表揚。

此外，統一企業社會福利慈善事業基金會舉辦第二屆鑽石婚表揚，港東社區方炎輝和方郭菁夫婦代表西港區獲獎，夫婦結縭60年一路走來相互扶持，教育子女有成，家庭關係和諧美滿。區長林耿漢與港東里長方郭秀雲今天提前祝賀。

謝榮男務農兼木工維生，和太太辛苦拉拔二子一女，謝榮男並擔任金砂里鄰長兼任環保義工隊隊長，熱心公益，獲得鄰里好評。

林耿漢說，家中的長輩是社會最重要的資產，更具有傳承的代表性，現今家庭觀念日趨薄弱，方炎輝夫婦牽手一甲子、幸福一輩子和謝榮男夫婦堪稱社會的典範。

西港區公所4月25日將在西港後營活動中心舉辦表揚，西港12位模範母親有楊陳玉盞、黃丁金珠、陳蔡秀鳳、謝王緩、蔡李玉春、方謝梅玉、李淑梅、劉黃雪、李素珠、郭潘葉、郭陳芙蓉、張陳密來。

西港區12位模範父親有林金城、黃武雄、謝明山、李文德、蔡國勢、蔡明利、謝榮男、黃燿煌、周樑根、郭來成、郭漢忠、王錦龍。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/