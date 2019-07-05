岳父被錯認是親生父親 原來有洋蔥...

2019-07-05 17:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中市民鄭裕松，幾年前將中風岳父接來同住，他每天照顧岳父生活起居還把屎把尿，無微不至且毫無怨言的照護，讓街坊都錯認岳父就是其親生父親，他也因此獲得公所的孝行楷模表揚，更是32位孝行楷模中唯一的一位女婿，讓鄰居莫不豎起大拇指稱許，實至名歸。

台中市西屯區公所昨舉辦年度孝行楷模表揚，由民政局長吳世瑋及陳寶雲區長頒發獎牌給32位孝行楷模得主，以表彰孝行，樹立典範；而每位受表揚者都有一段孝親感人的事蹟，平常默默盡孝，藉由里辦公處、社區等共同遴選推薦，將孝行美德傳給全體市民朋友，也溫暖每個人的心。

其中西屯區惠來里里民鄭裕松32位孝行楷模中唯一的女婿，前幾年岳父中風，他愛烏及屋，又因他是復建師，就把岳父接來家裡住，期間因岳父也有糖尿病，所以鋸掉小腿，他每天幫岳父洗澡、按摩、復健、餵飯、把屎把尿，照顧的無微不至且毫無怨言，甚至連街坊鄰居都錯認岳父是其親生父親。

至於何成里民林惠真女士侍奉公公至孝，5年前公公罹患高血壓與心血管疾病及心肺功能不全，經常氣喘發作，3年前又罹患退化性關節炎造成生活不便，當媳婦的她每天照顧公公的生活起居還推輪椅外出散步，從未有任何怨言，實為現代孝行表率。

區長陳寶雲表示，接受表揚的孝行楷模們，許多都是侍奉重病的尊親屬，有的儘管生活並不富裕，仍然不畏辛苦，用心的照護父母或公婆，為他們分憂解勞，並貼心給予關懷、傾聽與陪伴來悅親，從他們身上可以看到堅毅不拔、犧牲奉獻的精神，他們樹立了孝行典範。

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