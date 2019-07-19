翻轉原鄉教育！ 「他是來亂的」馬彼得校長下月提早退休

2019-07-19 20:50

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣信義鄉東埔國小校長、原聲教育推手，被學生戲稱「他是來亂的」馬彼得，投身教育40年，將於今年8月提前退休，從他最愛的教育工作退下來，雖然離開學校，但卻「退而不休」，將持續投入他一手推動的原聲教育，透過加強弱勢學生課輔，培養合唱能力，維持學科表現，並以合唱比賽增加偏鄉學生學習成就，讓部落的孩子也能跟都市小孩一樣有自信，盼持續透過教育，翻轉原鄉宿命。

空拍導演齊柏林，2013年發表的紀錄片《看見台灣》，片中最壓軸的布農族學童在玉山主峰高歌，就是由馬彼得率領的台灣原聲童聲合唱團，配合齊柏林的直升機空拍，花了3天時間，才登頂完成拍攝工作，這段畫面也成為《看見台灣》中最感動人心的演出。

馬彼得表示，2008年起與朋友推廣原聲教育，在原鄉專注單親、隔代等弱勢學生的課業輔導，利用假日、寒暑假到校加強課業，盼能維持一定水準，並培養合唱能力，展現原民孩子擁有的美妙歌喉，透過表演、出國比賽機會，提升學習成就，也拓展孩子的視野，讓孩子的世界，不再只侷限部落。

雖然提前退休是掙扎的決定，但他卻能擁有更多的時間關心原聲的教育，並從去年起在新北市成立高中學制的「原聲國際學院」，盼從過去原聲加強國小、國中的教育外，也能持續在高中端努力，強化英語能力與出國交流，使學生全方位發展，未來更具競爭力。

馬彼得說，他會被戲稱「他是來亂的」，其實是因自己的布農族語姓氏「Tasvaluan」發音相似所致，就連學生即將為他舉辦不公開的音樂會，也用此當標題，他也自嘲說，他為翻轉偏鄉命運，推動原聲實驗教育，是否也被認為「就是來亂的」，就交給社會各自解讀。

《看見台灣》幕後花絮 - 來自玉山的歌聲

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