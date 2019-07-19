桃園動漫展 邀ALAN QUAH、山田五郎等美日大師見面會

2019-07-19 22:25

［記者謝武雄／桃園報導］桃園國際動漫大展即日起至28日止，在桃園展演中心1樓展場舉行，今年以「時代X我的英雄」為策展主軸，從ACGT主題展覽到動漫野餐派對、動漫文創市集、動漫音樂祭、COSPLAY與電競大賽等，結合「英雄」主題，現場展出「鋼鐵人」、「美國隊長」、「雷神索爾」、「蝙蝠俠」、「黑豹」等1:1巨身公仔，喜歡動漫的朋友別錯過機會。

桃園國際動漫大展今天舉行開幕儀式，市長鄭文燦還充當雷神索爾，拿起雷神之鎚當真架式十足；他也提到，明、後兩天安排大師見面會，其中20日下午5點為ALAN QUAH，他長年擔任美國漫威與DC漫畫主筆，被譽為「美漫英雄之父」；21日下午1點30分則是曾繪製「假面騎士」的「日本機器人動漫教父」山田五郎。

此外，今年的動漫大展邀請來自5國10位國內外漫畫高手作品同台展出，除ALAN QUAH、山田五郎外，還有美漫大師JIMBO SALGADO，「港漫江湖傳奇」袁家寶、馬來西亞人氣漫畫家李國靖，以及台灣漫畫英雄廖文彬、黃熙文、鄭硯允、夏宜嵐、AMURO阿姆羅。

除了靜態漫畫展，20日下午4點還有COSPLAY，21日下午3點30分於展演廳舉辦「盛夏飆高音─動漫熱樂祭」，由人氣樂團Tiny Mlnim、數碼寶貝、飛雲冰淇淋、虎曜日、酸素人間演奏耳熟能詳的動漫音樂。

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