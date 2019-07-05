動漫大師敖幼祥珍藏郵摺亮相 見證台灣漫畫發展史

2019-07-05 11:27

［記者王峻祺／花蓮報導］動漫大師敖幼祥創作漫畫屆滿40年，累積199冊作品，烏龍院系列作品更是風靡華人圈，花蓮郵局今年響應行政院推動台灣原創漫畫產業，集結敖幼祥手稿創作，推出2千套限量珍藏版郵摺，宛如是本台灣漫畫發展史，21日上午9時還將於台鐵花蓮火車站設立臨時郵局，由敖幼祥駐點為粉絲簽名。

「動漫大師敖幼祥40週年限量珍藏版郵摺」預計7月15日發行，限量2千套，每套均有流水標號，底圖設計為敖幼祥漫畫手稿創作圖，封面採書法字型，圖為烏龍院活寶大長篇第一集封面，其中郵戳設計主要收錄1979年至2019年作品。

花蓮郵局局長張淑霞說，落實政府支持原創漫畫政策及文創產業，今年與台灣漫畫界長青樹敖幼祥老師合作，讓動漫與郵票碰創出火花，民眾也可透過郵摺更加了解敖老師的創作歷程，並見證台灣漫畫發展史。

敖幼祥說，40年來創作無數作品，每一本作品都代表嘔心瀝血的過程，雖然不見得順利暢銷，但一直抱持著勇於冒險的創作者精神，嘗試用四格漫畫書、動畫片等不同形式的方式堅持下去。

他說，近年仍持續出刊的烏龍院，風靡華人圈，在中國也創下10億點閱率，感覺就像是天文數字，讓國際看見台灣的漫畫實力，未來會繼續畫下去，並不斷投入教育傳承，用漫畫方式收錄更多故事，還原歷史、文化史、棒球史等題材。

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