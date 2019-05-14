韓爆漫威要改編奮鬥史還秀畫像 「撕衣露國旗」作者說話了...

2019-05-14 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨接受媒體專訪時，自爆美國漫威公司（Marvel）覺得他的故事很神奇，想把他的奮鬥過程畫成漫畫，並出示一張他化身漫畫角色，撕開襯衫露出國旗的插圖。新聞局回應，有「前漫威成員」、AAE執行長David Martin來拜會洽談合設「漫畫遊戲孵化器」。肖像畫作者Kelsey Shannon也在推特上做出回應。

Kelsey Shannon在文中表示，「既然它已曝光，我覺得現在我可以張貼這張高雄市長韓國瑜的肖像了，我很開心這樣的結果，但不認為會出現在新聞上，哈哈，真有趣！」

網友也在貼文底下留言，提醒作者韓在台灣是個「笑話」（joke），「不曉得為何有人想幫他做漫畫」，作者除禮貌性致謝，也表示不做任何斷言。

也有人說，未來幾天，由於不同政治立場，可能會出現許多聲音，「你可能必須『享受』這場政治紛爭」，作者回應，「這裡也一樣，我習慣了，哈哈，謝謝你」。

還有人問，韓宣稱與知名漫畫出版商合作，但後來幕僚澄清是AAE，而David Martin為AAE的執行長。作者提到，「我確信那是誤解，它是與AAE（Allegiance Arts and Entertainment ）合作，雖然我們還很新，但很快將會造成轟動」。

另有人求證，「市府發言人說你在AAE工作，那裡有個成員都來自DC&Marvel的團隊，你知道這件事嗎？」作者解釋，「Allegiance Arts是由一群藝術家與作家所組成，這些職人擁有30年美國主要漫畫、動畫公司經驗，他們提供最優秀的漫畫作品」。

Kelsey Shannon在文中表示，「既然它已曝光，我覺得現在我可以張貼這張高雄市長韓國瑜的肖像了，我很開心這樣的結果，但不認為會出現在新聞上，哈哈，真有趣！」（圖翻攝自推特）

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