驚喜！日漫畫家「颯田直斗」送上親筆畫作 感謝台灣警察

2019-02-27 13:14

〔記者方志賢／高雄報導〕專畫「巫女」的日本漫畫家「颯田直斗」，日前到高雄旅遊，不慎遺失錢包及證件，到派出所報案，員警迅速幫他找回，「颯田直斗」第一時間想拿禮金酬謝，被員警婉拒，沒想到隔天他贈送親筆手繪圖卡，讓員警感動不已。

本月23日下午，「颯田直斗」前往三民一分局哈爾濱街派出所報案，指他騎CITYBIKE時不慎遺失錢包，裡面有旅費及證件，到派出所請求協助，員警張辰翔以簡易英文及借助翻譯軟體與「颯田直斗」溝通，了解可能遺失地點後，研判可能會有善心人士拾獲至鄰近派出所。

張辰翔聯絡轄區其他派出所，果然有民眾拾獲錢包拿到十全路派出所，且內有「颯田直斗」的證件可供辨識，張員主動帶「颯田直斗」到十全路派出所領回錢包。

「颯田直斗」感謝張員幫忙，第一時間想拿禮金酬謝，遭張員婉拒，沒想到隔天，「颯田直斗」拿手繪漫畫圖卡到派出所贈送給張員，員警才知道遇到知名漫畫家「颯田直斗」。

「颯田直斗」送給員警的圖卡，畫有台灣地圖及「壽」字「豐受大神」、「天照皇大神」，及兩名少女手抱的豐收的水果，從圖卡能感受他滿滿的感謝之意。

「颯田直斗」出身於日本愛知縣的漫畫家，他專門以「巫女」為創作題材，作品包含「巫女與科學的八百萬個謊言」等、「達爾文」等。

他經常到台灣寺廟尋找創作靈感，去年5月， 也曾在台灣民宿留言板留下「台灣飯好吃」的感謝圖片，一名在民宿工作的女網友特地PO文到臉書，當時也引起網友熱議，並留言：「真的很有心」，還有網友建議「趕快裱框收藏。」

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