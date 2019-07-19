棕蜘蛛猴化身「屁孩」挑釁室友 遭到冷處理

2019-07-19 13:52

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園自德國法蘭克福動物園調度，引進4隻「棕蜘蛛猴（Ateles hybridus）」，這4隻年紀相當（5-7歲）的單身漢感情非常融洽，不時有擁抱、理毛、輕咬追逐等互動，還會呼朋引伴對著相鄰的「黑蜘蛛猴」與「黑掌蜘蛛猴」叫囂挑臖，宛如一群屁孩，這些室友多半「冷處理」面對，不與牠們一般見識，牠們自覺無趣便不再找對象吵架。

分布於南美洲哥倫比亞北邊與委內瑞拉西北部的「棕蜘蛛猴」，是群居性的動物，以果實為主食，擁有修長的四肢，及號稱「第五隻手」的粗長尾巴，讓牠們能夠輕鬆、快速的穿梭在雨林間。

棕蜘蛛猴近年來受到棲地破壞及不當捕捉等因素影響，野外數量稀少，已被IUCN自然生態保育聯盟列為極度瀕危（CR）物種，也成為歐洲動物園暨水族館協會瀕危物種域外族群管理計畫（EEP）的焦點之一。

園方指出，這次來台4隻雄性「棕蜘蛛猴」，都是在動物園裡出生長大的個體，感情融洽，不時會有擁抱、理毛、輕咬追逐等互動，剛加入動物園熱帶雨林區時，牠們認為最有趣的遊戲，就是呼朋引伴對著相鄰的「黑蜘蛛猴」與「黑掌蜘蛛猴」叫囂挑臖，這些幼稚又任性的舉動，看在較年長「室友」的眼裡，應該覺得根本就是一群「屁孩」無誤，多半以「冷處理」的態度來面對。

棕蜘蛛猴正值調皮愛玩的年紀，好奇心十分強烈，完全不怕陌生人，保育員辬識每隻個體的「小撇步」，例如「Pedro」頭上的白斑從前額一直延伸到後方，經常做出膨毛跳躍的威嚇動作；「Manni」額頭的白斑較分散，嘴角經常往下做出「鱉嘴」的表情。

「Paco」頭上的三角形白斑很集中，乍看之下好像日本卡通中「鬼魂」的造形，雙眼下臥蠶明顯，嘴巴前凸；至於「Louis」頭上的白斑最不明顯，還帶點綠色，眼神矇矓好像每天都沒睡飽一樣。

園方表示，「棕蜘蛛猴」的家位在熱帶雨林區的戶外活動場內，這塊場域共分為上、下島及水域。棕蜘蛛猴進入下島住著「大食蟻獸」姐姐的上島之後，4隻頑皮的毛小孩一逮到機會，企圖由高處向下偷襲大食蟻獸，面對突如其來的襲擊，大食蟻獸使出「無影腳」還擊，有效嚇阻下一波攻勢，或乾脆下水游泳納涼，怕水的棕蜘蛛猴們，只能留在岸上「望水興嘆」。

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