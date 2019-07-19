30名主任醫師擔任「最佳主角」 MV出爐

2019-07-19 10:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中國醫藥大學新竹附設醫院去年12月開始營運，7個月來看診人次約15萬人次，為了讓更多鄉親了解中醫大新竹附醫，院方特別召集了約30名主任醫師擔任「最佳男主角」，獻上處女秀，偕同醫護人員與志工，共同製作完成了簡介MV。

中醫大新竹附醫院長陳自諒表示，希望透過MV介紹，呈現醫院專業的技術和設備，「救急救心救命救腦」的使命，也呈現醫院結合在地，走入社區巡迴醫療，守護在地健康。

由於平常醫師非常忙碌，召集30名主任醫師一起拍片「工程浩大」，只能利用短短半小時的空檔來擔任「最佳男主角」，儘管偶而有NG，但是總算順利完成拍攝。

「擔任三個角色，感受到不同角色的辛苦！」醫工鄒文勛因為顏值高，一人飾演3個角色，分別是爸爸、病患和員工。鄒文勛說，演出「男配角」是很好的經驗，留下人生經歷。社工室組長闕昀珮則提到，將她每天在服務的場景變成MV畫面，「拍起來很自然」。

陳自諒表示，MV呈現中國醫藥大學新竹附設醫院是「智慧醫院」、「友善醫院」，只要插入健保卡，身高體重血壓會自動上傳到醫師診間，節省看診時間，還有自動掛號及智慧繳費系統讓民眾就醫更方便。院方也積極打造智慧化醫院並開發行動APP系統「中國e點通」，讓民眾透過手機平板等行動裝置可以網路預約掛號、看診進度查詢，並提供用藥資訊、衛教資訊、預防照護等資訊。

透過MV 也讓鄉親知道，中醫大新竹附醫擁有桃竹竹苗第一個血友病中心， 全國第一的檢驗中心，採取智慧檢體及試劑管理，婦女中心是一條龍專業服務，癌症中心結合中西醫治療，整合11大照護團隊，以及擁有全國首創超音波導引長效止痛劑，安全且精準，還有經爐磁刺激術可和憂鬱說掰掰，以及國產品椎體重建手術。

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