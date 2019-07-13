男醫上網嗆「懷孕憑什麼免值班」 女醫反擊：學弟愧為學醫

2019-07-13 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕一名男網友11日在社群平台「Dcard」上發文，提到自己是醫師，質疑女性懷孕免值班不公平，掀起網友熱烈討論。事後，外科醫師劉宗瑀在臉書粉專發文，劈頭直問：「學弟，照你的定義，女住院醫師求職時簽約要寫『受訓期間不生育同意書』嗎？這是KGB（蘇聯情報機構）還是黑寡婦特工機構管到子宮？」

男網友認為，女員工懷孕免值班的前提，是不能加重同仁負荷、事後回崗要補償，或值班人員薪水要提高2倍以上，「沒有人說懷孕一定要值班，可是男生又憑什麼要因此增加工作負荷？」男網友又說，今天如果是自己的老婆懷孕，「我不會期待他有一個包容懷孕的職場，我會要他直接辭職回來我養她！」

男網友指出，真正的公平是建立在對所有人的尊重，「我們可以給弱者或不方便者方便或援助，但不代表可以白白犧牲其他的人，不要無限上綱女權還自以為是。」

劉宗瑀則在臉書粉專「小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu粉絲團」表示，過去見過不少男醫師突然身體或精神狀況不適的狀況，但當時全體醫療團隊都會給予包容，等待其還原後回到工作崗位，「你愧為學醫。不可能不知人體終有極限，調整、修復、包容，這才是醫學。」

此外，劉宗瑀更稱在醫界看多男網友這種類型的人，「你們從心底沒有把女性當人，坐擁社會期待與資源、光環，以為這是世界理應給予你的，你只想到你自己。」最後，劉宗瑀也祝福男網友終能體會從醫幫助弱者、獲得成就感，「是一件多麼被祝福、值得感恩的幸福。」

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