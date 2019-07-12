Google首頁今紀念誰？ 原來是「冠狀動脈搭橋手術之父」

2019-07-12 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕Google首頁今（12）日的Doodle插圖，紀念「冠狀動脈旁路移植手術之父」法瓦洛羅（René Gerónimo Favaloro）96歲冥誕。這名阿根廷醫師曾在偏鄉行醫12年，堅信無論經濟環境如何，醫療保健都是一項基本人權，後來他成立基金會，提供窮人醫療協助，並對人類心臟醫學有極大貢獻。

綜合Google Doodle及「法瓦洛羅基金會（Fundación Favaloro）」網站所述，法瓦洛羅1923年出生於阿根廷的拉普拉塔（La Plata），大學畢業後立志成為胸腔外科醫師。原本他能在首都布宜諾斯艾利斯的醫院任職，但受當時政治氛圍影響，必須簽署文件、認同執政黨才能在醫院工作，法瓦洛羅拒簽，因緣際會下到Jacinto Arauz小農村從醫，一待就是12年。

法瓦洛羅在村裡建立手術室、血庫，自行培訓護士並教育患者預防常見疾病，為資源貧瘠的小農村提高醫療教育水平，而這段經歷也讓法瓦洛羅相信，無論經濟環境如何，醫療保健都是一項基本人權。

法瓦洛羅1962年到美國與內科醫生索恩斯（Frank Mason Sones）一起工作。受到索恩斯研究血管攝影影響，法瓦洛羅確信「冠狀動脈旁路移植手術」可能是有效的治療方法。1967年，他成功利用病患的大腿血管，解決右冠狀動脈阻塞問題，而這項歷史性的手術至今挽救無數人的生命。

登上成就巔峰之時，法瓦洛羅卻選擇回阿根廷成立「法瓦洛羅基金會」，不論病患經濟能力如何，都盡可能按照患者醫療需求給予協助、進行醫療宣導，並提供拉丁美洲醫生們創新技術。法瓦洛曾說，「『我們』比『我』還重要」，並認為大學生應該致力於他們所處的社會，強調：「我希望被人們銘記為老師而不是外科醫生」。

不過，2000年阿根廷陷入經濟和政治危機，基金會也面臨財務危機，同年7月29日，法瓦洛羅選擇自盡。據傳，法瓦洛曾寫信給時任總統，描述「隻身對抗」貪腐的醫療體系的窘況，對於「在自己國家當要錢的乞丐」感到疲憊，希望總統幫忙基金會的運作，但這封信有沒有被打開閱讀過，至今仍無法證實。

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Google Doodle今（12）日紀念「冠狀動脈旁路移植手術之父」法瓦洛羅96歲冥誕。（擷取自Google首頁）

1970年前後，法瓦洛羅（左）與索恩斯（右）合影。（擷取自維基百科，圖源Cleveland Clinic）

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