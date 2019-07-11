妙齡女掛急診 醫師帶到小房間掀內衣挨告性騷擾

2019-07-11 19:52

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市某醫學中心的急診室陳姓主治醫師，上月19日接獲20多歲女姓病患蕁麻疹急診案件，陳姓醫師把女病患帶到小房間，在沒有護士的陪同下，將女子的內衣正面掀起查看，女子事後越想越不對勁，質疑為什麼不在正常診療間？依規定要護士陪同，為什麼不帶護士看診？上警局提告陳姓醫師性騷擾。

女子指出，上月19日凌晨，她因為急性蕁麻疹掛急診，第一次沒有異狀，醫師在診療間跟護士一起看診，看她背部及側胸發病部位，但在第二次打完針後，她被帶到一個上面掛有「非急診室工作人員請勿進入」的小房間內，在沒有護士陪同的情況下看診，而且她本來已經露出側胸發病部位，醫生也檢查完了，卻突然說「我再看一下」，就把她內衣正面掀起，讓她覺得備受侮辱，憤而提告。

女子在本月初到轄區派出所提告，案件移往偵查隊後，偵查隊已經向院方調閱監視器，傳喚陳姓醫師到案說明，院方也展開調查，7月5日將全案移交「紀律審議會」討論後，認定本案在醫療程序上有瑕疵，已經交給懲評會檢討。

據了解，陳姓醫師向院方說，當時是因為急診室太過繁忙，忘記帶護士看診，並非故意不守程序，一切過程也都屬於正常診療範圍，並未逾矩。

院方則說，全案已經進入司法程序，尊重司法裁決，院方也會加強醫學倫理宣導，並進行臨床教學探討，以避免類似事情發生。

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