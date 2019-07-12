衛生所醫師為了同族鄉親 從台東最南端調到最北端

2019-07-12 17:50

［記者王秀亭／台東報導］台東縣最南端的達仁鄉衛生所今天舉行新卸任主任交接，卸任主任林希賢是阿美族人，知道最北端的長濱鄉衛生所缺醫師，心想自己會聽講母語，可和阿美族居多的長濱鄉長輩溝通，自願從最南端調任到最北端，將於15日調任，而達仁鄉衛生所主任職缺則由長年投入護理工作的高雅英接任。

出生於台東縣成功鎮的林希賢醫師，從2001年起，本著「莫忘初衷，服務偏鄉」的信念，在台東山地鄉金峰鄉衛生所擔任醫師，再到離島蘭嶼鄉衛生所，得知台灣最北端、富貴角燈塔所在的石門衛生所缺醫師，舉家北上從醫，又歷經烏來區衛生所。

因台東各鄉鎮衛生所缺多名醫師，在台東縣衛生局前局長張冠宇的呼喚下，2016年2月回到故鄉台東，直奔台東最南端的達仁鄉衛生所，接下主任職務，經過3年的努力，該衛生所業務績效連3年名列優等。

今年5月長濱鄉衛生所醫師兼主任田望賜因家庭因素，離職返回老家花蓮縣，一度無醫師看診，會聽講阿美族母語的林希賢決定由達仁鄉調到100多公里外的長濱鄉衛生所，及時解決長濱鄉衛生所無醫師困境，也讓長濱鄉民眾安心，台東縣衛生局表示，相信在阿美族原住民及老人人口較多的長濱鄉，林希賢主任可以用母語及多年的偏鄉服務經驗，提供親民的醫療及公衛預防保健服務。

而達仁鄉衛生所主任一缺，由高雅英主任接棒，高雅英從1996年輔英護專畢業後，投身於護理工作迄今，從成功鎮衛生所回到家鄉達任鄉衛生所服務，社區預防保健工作需具備堅毅推銷員的精神，把為民健康服務推銷到社區，希望達仁能成為一個凝聚共識、人和事成、典範組織、創造共榮的單位。

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