綠島醫師人力少 衛福部：擴大編制招聘並跨院駐診補足

2019-04-01 19:56

〔記者林惠琴／台北報導〕有綠島民眾在臉書貼文，抱怨女兒撞傷額頭血流如注到衛生所掛急診，卻遇到醫師休息時間被請晚點再來，氣得痛罵「醫德何在」，但外界為該名醫師抱不平，並揭露綠島醫師人力不足的困境。衛福部今日表示，台東縣衛生局已招聘2名醫師，並請義大醫院醫師駐診，希望解決問題。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，綠島鄉衛生所今年3月起編制3名西醫師、1名牙醫師，現行執業有1名西醫師、1名牙醫師，台東縣衛生局已招聘2名醫師，目前商調中。

蔡淑鳳指出，綠島鄉衛生所原本去年編制2名西醫師，但因其中1名8月服務期滿，因此當時已協調由他院醫師支援該衛生所醫療業務，去年8月至今年3月，實質有2名醫師輪值，以及台東馬偕醫院假日專科醫師支援；今年4月起，更與義大醫院簽署醫療合作，由義大醫院2名醫師支援駐診。

為了充實離島醫事人力，衛福部「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」擴大招生，108學年度預計招生155名公費醫事相關科系學生，包含醫學系50名、牙醫學系27名、護理學系73名等，並開放蘭嶼、綠島除其在籍生可報考外，並放寬台東縣籍也可。

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