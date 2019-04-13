「兒科界奧斯卡」出爐 台大醫師蔡文友獲終身貢獻獎

2019-04-13 17:45

〔記者簡惠茹／台北報導〕66歲的台大醫師蔡文友行醫近40年，今年獲得有兒科醫護界奧斯卡獎之稱的兒童醫療貢獻獎中的終身貢獻獎，今天從副總統陳建仁手中接下這份榮耀，他謙虛的說，感謝各界的肯定，他只是希望能讓多一些小朋友平安健康的長大。

蔡文友從1981年進入台大兒科擔任醫師，守護孩子們的健康38年，直到去年退休，來自醫師世家的他說，媽媽是台大醫院在國民政府時期的第一位女性小兒科住院醫師，當時自己當上醫生的時候，是家族裡面第50名醫師，其實因為家中耳濡目染，一開始對於當醫生沒有想太多，倒是當上以後，希望自己可以成為照顧孩子們健康的兒科醫師。

談起行醫多年印象最深刻的案例，蔡文友說，剛開始當醫生第5、6年的時候，在台大擔任住院醫師第一次遇到的案例，有個剛出生的小嬰兒，因為血糖過低，小小的身體甚至還會抽筋，低血糖如果沒有處理好，可能會造成這個孩子腦部受損，甚至智能障礙。

對於才要剛開始的生命，蔡文友說，那是他戰戰兢兢地開刀後以藥物控制，後來這個案例連美國專家都稱讚做得水準很不錯，家長也很滿意，陸續有相關案例來找他協助，看到當初那個孩子不但順利長大成人，還讀到大學畢業，讓他相當感動。

除了在第一線醫療現場守護孩子的健康，隨著越來越多家長擔心孩子長不高的問題，生長激素治療方式也浮上檯面，2003年蔡文友更以專家身分參與制定生長激素使用條例，以更明確的用藥規範來保障孩子們健康成長。

問起蔡文友當初為什麼會選擇當兒科醫生？他露出和藹可親的笑容說，「因為小孩子很可愛啊！」而且他堅持不讓孩子承受不必要的治療，要做到這點，不但要擔起壓力，還要跟家長耐心溝通，但是他一心只想著，什麼才是對孩子最好的。

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