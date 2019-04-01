被心急媽媽質疑醫德... 綠島醫師還原當時現場

2019-04-01 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕離島醫師荒！台東綠島一名媽媽前天發文控訴，指出女兒在家跌倒撞到頭後血流如注，趕緊帶著女兒去綠島衛生所求診，醫師卻回覆「先去吃飯7點再來縫」，讓這位媽媽十分不滿，在臉書發文之後引起不少討論。而這位醫師陳姷頵事後受訪時則表示，當下馬上替女童止血，整起事件是場誤會，媽媽可能太心急，才會在網路上有些情緒性的發言。

媽媽在貼文中指出：「我無法理解，什麼是休息時間6點就是你的休息時間，我是掛急診。還跟我說孩子哭鬧可能無法縫，要有男人壓住，叫我先去吃飯7點再來縫。哪個孩子不哭鬧，這是你醫生的醫德嗎？急診急診，還叫我明天再出島被縫比較漂亮，你真的休息很重要嗎。別人生命都不是生命嗎？我真的快爆炸了。」

根據《蘋果日報》報導，針對此事，醫師陳姷頵說，當時有先替女童止血，因縫針要打麻醉藥，但女童較躁動，她跟護理人員無法控制，才請媽媽帶女兒先回去吃飯，情緒穩定再來縫。這位媽媽可能太心急，才會出現這樣情緒性發言，這事情其實是一場誤會，她能理解、也不會責怪媽媽，而女童傷口在縫合後也有回診，目前情緒已恢復，和護理人員也能開心互動。

談到離島醫師少，陳姷頵表示，她自願到綠島服務4年多，除了白天一般門診至下午5點30分，晚上7至9點還要值急診，幾乎是24小時待命。

陳姷頵表示，醫護人力確實是個問題，不過，台東縣衛生局已在幫忙找人，希望能減輕她的工作量。據了解，下個月會有一名新醫師來綠島，和陳姷頵一起替島上民眾服務。綠島衛生所主任田淑惠則說，陳醫師4年多前自願調到綠島服務，而自去年7月開始，衛生所只有1名醫師，而陳醫師幾乎沒有休假，希望大家能夠互相體諒。

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