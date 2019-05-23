苗縣4衛生所鬧醫師荒 2前議長夫人聯合質詢

2019-05-23 20:28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份、公館、大湖、造橋等4衛生所久鬧醫生荒，目前均無公費醫生進駐；2名前議長夫人、新科議員張淑芬及廖秀紅今天聯合質詢，盼苗栗縣政府衛生局能加把勁，補齊專業醫師，讓鄉親獲得完善的醫療服務。

張淑芬表示，縣內頭份、公館、大湖、造橋等4衛生所，許久都沒有公費醫師進駐，有損鄉親醫療權益，相較衛生局的開缺條件，其他縣市都能給予較優厚福利，當然找不到人。

張淑芬並點出，目前縣內多處衛生所主任由護理師兼任，讓醫師對所內事務無決定權，也導致每月少了7000元的主任加給，也是找不到醫師的原因。

廖秀紅也說，造橋鄉有1萬2000多人，但長期以來，衛生所缺少醫師，像她姑姑於2012年過世時，要找個醫師進行行政相驗都困難，好不容易盼得一位醫師，但沒多久又調職了。

張蕊仙說，衛生所出現醫師荒，是全國性問題，歸咎主因為「薪資低、發展少」，醫生受過專業訓練多期盼執業時能領高薪，但目前公費醫生月薪約8萬多元，即便領了約3到4萬元的不開業獎金仍不如外界更優渥的薪水，另外，執業地區的環境是否能讓醫生繼續深造及兼顧家庭，也是一大問題。

議員質疑衛生所主任多由護理師兼任，讓醫生對所內事務無決定權，也少加級，是缺人原因之一；張蕊仙則強調，師級人員兼任主任並無違法，主任職需擔負多項行政業務，也並不是每位醫生都有意願，負擔行政業務，而目前衛生局的公開徵才條件也完全依照規定。

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